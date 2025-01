Segnalate persone sui binari, stop e ripresa circolazione treni

Dopo la segnalazione di persone sui binari nei pressi della stazione di Falconara Marittima (Ancona), per circa 20 minuti la circolazione ferroviaria sul tratto interessato è stata sospesa in entrambe le direzioni, per riprendere quando i controlli hanno dato esito negativo. Lo stop è stato disposto dalle 13.40 alle 14, causando disagi e ritardi per i convogli in transito, ben oltre la zona di Ancona.

La sospensione è durata per il tempo necessario a verificare la regolare transitabilità della linea e l'assenza di persone sui binari. Subito dopo la situazione è stata ripristinata e il traffico ferroviario è regolare.



