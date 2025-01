Protesta degli agricoltori: trattori arrivano in centro storico

La protesta degli agricoltori si sta spostando dal casello autostradale verso il centro della città di Pesaro. Alle 20:00 è partito il corteo notturno che ha visto i trattori dei manifestanti dirigersi prima verso la Tombaccia, poi su via Giolitti, costeggiare il cimitero, per poi far tappa a piazzale Matteotti. Alla fine della manifestazione ritorneranno poi verso il casello dove manterranno il presidio fino a sabato mattina. "Questo corteo serve per mandare un messaggio che non riguarda solo noi agricoltori ma tutti i cittadini - dice Lorenzo Ferri Marini, agricoltore e presidente di Orgoglio Agricolo - la nostra battaglia è anche la loro, per la salute di tutti - aggiunge - questi primi giorni ci stanno dando un riscontro positivo, a livello nazionale sta andando tutto per il meglio, siamo uniti, determinati - conclude - vogliamo arrivare ai tavoli di confronto con le istituzioni per risolvere il nostro problema".

"Il riscontro che abbiamo dai cittadini è positivo, così come quello dei sindaci e della regione - dichiara Gabriele Rossi, agricoltore e tesoriere di Orgoglio Agricolo - smuovere in una provincia l'80% dei primi cittadini è qualcosa di importante, un valore aggiunto che ci permetterà di sederci ai tavoli regionali con più forza dalla nostra parte".

"Arrivati a questo punto ci aspettiamo di essere ascoltati - dice Lara Gambini, agricoltrice di Urbino - il nostro fallimento più grosso l'anno scorso è stato di essere arrivati fino a Roma e non essere ascoltati dal governo - afferma - penso sia vergognoso essere in piazza da un anno e non aver avuto ancora alcuna risposta a livello nazionale"



