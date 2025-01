Nuove strade per plasmare il futuro della scienza della pelle

Per la prima volta l'Università Politecnica delle Marche offre un percorso formativo unico nel suo genere, un corso di perfezionamento che promuove un approccio integrato capace di combinare una formazione accademica innovativa e approfondita con una esperienza di tirocinio tangibile nel campo della cosmetologia.

Il programma del corso, dal titolo "Research and Innovation in Skin Biology and Anti-Aging Cosmetology", include sia un modulo teorico pratico presso l'Università Politecnica delle Marche, in particolare nel Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, sia un tirocinio pratico presso i laboratori di ricerca e sviluppo della Beiersdorf AG (Amburgo, Germania), per il quale è previsto un contributo economico di rimborso spese.

L'approccio mira a fornire solide competenze scientifiche e tecniche, garantendo al tempo stesso un'esperienza pratica di alto livello in un contesto industriale di rilevanza internazionale. La collaborazione con Beiersdorf, azienda leader con oltre 140 anni di esperienza nella ricerca e innovazione per la salute della pelle (marchi come Nivea, Labello, Eucerin, La Prairie), offre alle studentesse e agli studenti una straordinaria opportunità di crescita professionale.

Interamente in lingua inglese, il corso intende formare professionisti altamente qualificati nel settore della cosmetologia, colmando il divario tra ricerca accademica all'avanguardia e applicazioni industriali in dermatologia e salute della pelle, con particolare focus sulle strategie anti-invecchiamento. I partecipanti avranno l'opportunità di apprendere da esperti provenienti da diverse discipline scientifiche (biochimica, chimica, biologia dell'invecchiamento) e di lavorare su progetti avanzati, sviluppando nuovi prodotti e processi per affrontare le sfide attuali nel settore cosmetologico.

Il corso si divide in due fasi. La prima prevede un mese di approfondimento teorico presso l'Università Politecnica delle Marche, ad Ancona nella sede del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente; la seconda fase permette di svolgere un'esperienza di laboratorio di tre mesi presso il centro di ricerca Beiersdorf di Amburgo. A fine progetto, i partecipanti riceveranno il certificato finale che convalida la competenza nel settore della cosmesi. Le iscrizioni sono aperte e la domanda per iscriversi scade il 1° aprile 2025. Le lezioni inizieranno l'ultima settimana di maggio.

Il programma, che dura 4 mesi (1 mese ad Ancona e 3 mesi ad Amburgo, un programma completo che combina formazione teorica e pratica), prevede 12 partecipanti così da garantire attenzione personalizzata e un'esperienza di apprendimento ottimale per ogni studente. Borse di studio: un supporto finanziario fino a 2mila euro per viaggio e alloggio ad Amburgo.

La scadenza per le iscrizioni sono aperte e la domanda per iscriversi scade il 1° aprile 2025. Il costo è di 448 euro.





