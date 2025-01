Musei del Montefeltro, 1,5 milioni di euro dal ministero

"Riqualificare e promuovere" questo lo slogan di Mu.Mont (Musei nei borghi del Montefeltro) che vedrà protagonisti i Comuni di Macerata Feltria e Pietrarubbia, con 1.5 milioni di euro destinati alla realizzazione del progetto. Finanziamento reso possibile dal bando per i piccoli comuni turistici promosso dal ministero del Turismo per i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e classificati come comuni a vocazione turistica.

Mu.Mont mira ad investire, seguendo strategie di sviluppo locale, nel turismo sostenibile e destagionalizzato, attraverso attori locali, pubblici e privati, al fine di creare una proposta turistica basata sulle specificità locali all'insegna dell'ambiente, del sociale, della cultura e dell'economia. Lo scopo è rendere i borghi sempre più un elemento distintivo del territorio.

Tra gli obiettivi c'è anche quello di rivitalizzare i piccoli musei dei due borghi storici e di attivare nuovamente strutture ricettive di qualità. L'antico borgo di Pietrarubbia, il castello, ospiterà una struttura ricettiva di pregio 'Il Vicariato' inserita in quella che era una perfetta antica comunità oggi sede di musei; quello della ceramica e quello di Arte Contemporanea con sale dedicate ad Arnaldo Pomodoro inaugurato nel 1991 dallo stesso artista. A Macerata Feltria si trovano invece i musei civici tra cui quello archeologico e quello delle radio. Così come le chiese di San Francesco e quella di San Silvestro.

Il progetto Mu.Mont, vuole quindi portare a un sistema di gestione integrata dei musei dei borghi del Montefeltro, partendo proprio dalle due realtà di Macerata Feltria e Pietrarubbia: proporre un modello base di gestione per un rilancio dell'offerta museale che prevede strutture curate e ristrutturate, ma intelligenti e autonome.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA