"Lavorare tutti" il tavolo dedicato a impiego e disabilità

Il tema impiego e disabilità al centro di "Lavorare tutti", il tavolo di confronto promosso dall'assessorato alle politiche sociali di Pesaro e dall'Ambito territoriale sociale 1 (Ats 1) insieme alle realtà del terzo settore, comuni, azienda sanitaria, sindacati ed esperti. Vari i temi affrontati nella giornata di oggi dai vari ospiti. Andrea Mancini, coordinatore dell'Ats1, ha presentato al Tavolo i "TIS - Tirocini di inclusione sociale: strumento di attivazione comunitaria.

Romina Domicini, della commissione politiche sociali del consiglio comunale di Pesaro e la presidente Maruska Palazzi, già garante per i diritti delle persone con disabilità hanno sottolineato la centralità del tema del lavoro. Infine, Luca Pazzaglia, responsabile disabilità e salute mentale in età adulta della cooperativa sociale Labirinto, esperto della sperimentazione attivata dal Ministro per le disabilità in 9 province italiane per "provare" il nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n.62 del 2024 sul sistema di accertamento dell'invalidità civile e sul "Progetto di vita".

"Una rete presente per confrontarsi, conoscersi e informarsi" così l'ha definita l'assessore pesarese Luca Pandolfi definendo quel tavolo "un luogo di conoscenza per analizzare, programmare e attivarsi in merito a un tema che va attenzionato in maniera costante e professionale, anche alla luce della riforma del mondo della disabilità".



