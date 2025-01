In carcere tunisino ladro seriale di bici e monoattini

E' stato arrestato dalla polizia di Stato un 25enne di origine tunisina protagonista di alcuni furti di biciclette elettriche e monopattini e trasferito nel carcere di Montacuto. L'ultimo furto, di un monopattino, è avvenuto ieri in zona Piazzale Loreto ad Ancona. In questo caso i poliziotti sono stati chiamati da alcuni passanti che notavano due uomini litigare animatamente e, una volta giunti sul posto, hanno appreso che uno era l'autore del reato, l'altro il legittimo proprietario di un monopattino oggetto della rapina. Il proprietario del mezzo ha raccontato ai poliziotti che, mentre era all'interno di un negozio, notava il giovane aggirarsi intorno al suo monopattino e subito lo riconosceva: l'uomo infatti aveva già rubato un altro monopattino, sempre alla stessa vittima, solo poche settimane fa e per il quale era già stata sporta denuncia.

Nel tentativo di evitare il secondo furto la vittima ha tentato di fermare il ladro, dapprima verbalmente poi inseguendolo mentre questo si dava alla fuga, fino all'arrivo della Polizia di Stato. Dai controlli in questura è poi emerso che il giovane aveva a suo carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, le sostanze stupefacenti e la persona e fosse l'autore di altri furti avvenuti nei mesi scorsi. Anche di una bici elettrica sottratta solo tre giorni fa in piazza Ugo Bassi e per il quale era stato già denunciato.

L'arresto è stato convalidato all'udienza per direttissima.





