Farmacista consiglia esame telemedicina e salva una paziente

Va in farmacia per un malessere diffuso, il farmacista le consiglia un elettrocardiogramma e la salva: aveva in corso un evento cardiaco acuto. L'episodio, riferito dal presidente di Federfarma Marche Marco Meconi, è accaduto ieri nella farmacia Giorgetti di Monte Urano nel Fermano, e ha avuto dunque una conclusione positiva.

In mattinata una signora era giunta in farmacia, lamentando un malessere diffuso, e per questo aveva chiesto di misurare la pressione. Il farmacista aveva riscontrato battiti molto bassi e suggerito un elettrocardiogramma in telemedicina: la centrale di refertazione ha subito segnalato valori anomali e l'opportunità di chiamare il 118. I sanitari hanno accompagnato al pronto soccorso dell' ospedale di Fermo la paziente che è stata prontamente presa in cura per un "evento cardiaco acuto".

"Da rimarcare il ruolo fondamentale svolto dalla farmacia - sottolinea Meconi - dove la professionalità del collega ha contribuito a salvare la vita alla paziente" .

"Ennesima conferma - ribadisce Federfarma Marche - del valore della capillarità e professionalità delle farmacie che, con i nuovi servizi di telemedicina, si confermano, di giorno in giorno, fondamentali a supporto della sanità e della popolazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA