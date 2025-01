Condotta antisindacale: Filcams Cgil vince ricorso con GSA

La Filcams Cgil di Pesaro e Urbino vince il ricorso in appello nei confronti della società GSA Spa.

La sentenza della Corte d'Appello di Ancona condanna la società per condotta antisindacale per "omessa informativa e mancato avvio della consultazione sindacale in via preventiva rispetto al trasferimento disposto nei confronti dei propri dipendenti" per quanto accaduto nel gennaio 2023, quando la società, in seguito alla cessazione di un servizio di appalto, ha inviato le comunicazioni di trasferimento nelle zone di Firenze e Forlì, a tutti i dipendenti dell'appalto, eludendo le procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla normativa.

Impedendo così le agibilità sindacali e le possibilità di azione per la salvaguardia dell'occupazione. La normativa prevede infatti che le informazioni vengano condivise preventivamente con organizzazioni sindacali e non solo successivamente, "Questa sentenza rimette al centro il ruolo attivo del sindacato, - dichiara Roberto Fiscaletti, segretario generale della Filcams Cgil Pesaro e Urbino - viene posto un freno all'utilizzo indiscriminato dei trasferimenti in chiave alternativa al licenziamento".



