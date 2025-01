Al via i lavori per la costruzione del nuovo ponte di Piediripa

A Macerata aperto stamattina il cantiere per realizzare il nuovo ponte lungo la Sp 34 Corridoniana, che sarà costruito in affiancamento a quello esistente. All'evento tra le autorità, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli.

"Il progetto esecutivo, redatto dall'ufficio Viabilità della Provincia per la parte stradale e dalla società di ingegneria Integra srl per la parte strutturale: il ponte presenterà una lunghezza complessiva di 180,45 metri, passando così dalle attuali due corsie alle future quattro corsie (due per ogni senso di marcia)".

"Prevista - ricorda la Provincia - anche la realizzazione di una pista ciclopedonale sul lato destro del ponte (direzione Corridonia-Macerata), a due corsie, larga 2,50 metri che permetterà anche la discesa verso le sponde del fiume Chienti, sia dal lato Corridonia che dal lato Macerata. Il progetto prevede anche l'allargamento della strada esistente, verso nord, fino alla rotatoria di intersezione tra la Provinciale 34, la strada 485 e la Provinciale 63 nel comune di Macerata e, verso sud, fino alla rotatoria in prossimità del centro commerciale CorridoMnia". "Da un punto di vista strutturale - ricorda la Provincia - è stata scelta una soluzione mista: l'impalcato sarà realizzato in acciaio e calcestruzzo, le fondazioni saranno su plinti in cemento armato, costruiti su pali di grande dimensione". L'importo complessivo dei lavori "ammonta a 9.782.983,82 euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per completare gli interventi sono previsti 350 giorni. Nel tempo programmato per l'ultimazione dei lavori non è compreso il periodo di sospensione necessario per lo spostamento dei sottoservizi da parte degli enti gestori (calcolato in circa 85 giorni)".

"Sono molto orgoglioso di essere qui oggi - ha detto Parcaroli - per dare avvio a un cantiere tanto atteso che darà una svolta alla viabilità non solo della zona di Piediripa e che ci permetterà di poter intervenire successivamente per la manutenzione del ponte già esistente. Il nuovo ponte di Piediripa è un tassello molto importante che si inserisce in uno sviluppo complessivo del territorio, penso ad esempio alla Mattei - Pieve, con il nuovo svincolo di Campogiano, al nuovo sottopasso di via Roma, senza dimenticare però lo sviluppo anche della vallata del Potenza, a cui la Provincia sta lavorando".





