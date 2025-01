Sindaco di Ancona annuncia le dimissioni dell'assessore Bertini

"Ho ricevuto le dimissioni della dottoressa Annamaria Bertini da assessore alla Cultura dovute alla ripresa della sua attività professionale". Lo rende noto il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti che ringrazia "per l'impegno e le attività portate avanti - tra le altre, la riapertura dell'Anfiteatro, il festival Popsophia, la mostra sul Futurismo e quella attualmente allestita per il Giubileo a Roma - nel corso del suo assessorato. Attività svolte con grande dedizione e impegno che non sono venuti meno neppure nei momenti difficili e a fronte di critiche dai toni a volte sopra le righe".

Nel pomeriggio Silvetti ha annunciato la presentazione di chi succederà a Bertini. Secondo quanto si apprende ad entrare in giunta nel delicato ruolo di assessore alla cultura sarà Marta Paraventi, Storica dell'arte, giornalista, docente di Storia dell'arte. E stata funzionario della Regione Marche dal 2000 al 2020 con responsabilità apicali nel settore dei musei, catalogazione, mostre, destination marketing, spettacolo e attività culturali. Tra le tante attività svolte ha curato nel 2014 il progetto The Genius of Marche, valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Marche attraverso due documentari prodotti da Ballandi Arts per Sky Arte HD (secondo video), con Dante Ferretti, Giampiero Solari, voce narrante Glauco Mauri.



