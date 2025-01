Scalo Falconara: Mastrovincenzo, 'disservizi imbarazzanti'

"Non bastano i numeri ridicoli delle persone che giornalmente stanno utilizzando i voli di continuità in partenza dall'Aeroporto Sanzio di Falconara, visto che si contano in un palmo di mano quelli dei voli per Roma e Napoli, e sono pochi di più quelli che vanno a Milano. Non basta il fatto che ora è saltato anche il tentativo di anticipare l'orario del volo mattutino per Roma per renderlo più "appetibile". L'ennesimo disservizio e un'ulteriore brutta figura agli occhi degli utenti è di questi giorni: chiunque provi a prenotare un volo per Roma, Milano e Napoli per una data successiva al 31 gennaio è impossibilitato a farlo perché le prenotazioni sono bloccate. La denuncia è di Antonio Mastrovincenzo, Vicepresidente Commissione Consiliare Sviluppo Economico e Lavoro.

Mastovincenzo sottolinea che la situazione "provoca disagio e disincentiva ancora di più quei pochi che, tra aziende e privati cittadini, utilizzano i voli di continuità, su cui la Giunta Acquaroli riversa fiumi di denaro con risultati imbarazzanti.

I 18 milioni stanziati per il prossimo triennio per i voli di continuità territoriali, sommati ai 12 milioni utilizzati per sostenere l'attività di quell'ente inutile chiamato Atim, rappresentano davvero - conclude - uno spreco di risorse pubbliche inaccettabile".



