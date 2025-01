Scalo: Casini (Pd): "Marche isolate, Acquaroli racconta favole"

"Mentre il presidente Acquaroli sciorina numeri nel tentativo di coprire il declino del turismo, la realtà è ben diversa: le Marche sono sempre più isolate e il trasporto aereo continua a essere il simbolo dell'inefficienza della sua amministrazione".

Così Anna Casini, capogruppo del Partito Democratico in Regione Marche, commenta la situazione critica dell'aeroporto di Ancona e il continuo rinvio del bando per la continuità territoriale.

"Il volo su Roma è un disastro - incalza Casini - con orari assurdi che non permettono nemmeno di andare e tornare in giornata. La soluzione doveva arrivare con un nuovo bando da emanare già l'anno scorso, ma ancora una volta siamo fermi alle promesse: oggi ci dicono che uscirà ad aprile, quindi, se tutto va bene, il servizio sarà operativo solo in autunno, con la giunta Acquaroli scaduta. Una vergogna che penalizza lavoratori, imprese e turisti".

A rendere ancora più grave la situazione - sottolinea il Pd - è la totale incertezza sulle prenotazioni. Chi oggi vuole comprare un biglietto per Milano o Roma per febbraio non può farlo. I voli sono garantiti sempre all'ultimo minuto, con autorizzazioni al fotofinish che creano solo insicurezza e inefficienza. Questo andamento è lo specchio del governo della Regione che continua a navigare a vista senza visione strategica e senza un progetto di prospettiva", prosegue la capogruppo dem.

"Noi vogliamo le Marche grandi, con un aeroporto moderno ed efficiente, in grado di servire tutti i marchigiani, che attragga investimenti e turismo, che sia in rete con le infrastrutture regionali e non. Per questo - annuncia Casini - proponiamo un piano di rilancio che preveda tratte realmente utili con orari studiati per chi viaggia per lavoro e turismo, l'apertura di nuove rotte internazionali e una programmazione seria che metta fine all'incertezza".



