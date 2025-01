Raffica di furti nel Fermano: denunciati tre uomini e due donne

Lotta ai furti: cinque persone denunciate nel Fermano dai carabinieri. A Porto San Giorgio (Fermo) denunciate due 25enni di origini cilene, senza fissa dimora. Le due, insieme ad un uomo in corso di identificazione, hanno trafugato un portafogli, lasciato momentaneamente incustodito sul bancone delle casse di un'attività commerciale: all'interno 600 euro in contanti e alcune carte di pagamento poi usate per eseguire prelievi bancomat per 1.200 euro.

Sempre a Porto San Giorgio denunciato un 48enne italiano, autore del furto di un motorino Piaggio Beverly, poi rinvenuto e restituito al proprietario. Il motorino è stato rubato mentre l'uomo stava facendo la spesa. Sempre i carabinieri di Porto San Giorgio hanno scoperto l'autore del furto perpetrato a danno del "kebab" di viale Cavallotti: l'autore è stato identificato in un 29enne di origini senegalesi, in Italia senza fissa dimora: rompendo il telaio di una finestra, il ragazzo era riuscito a introdursi all'interno dell'esercizio, asportando dal registratore di cassa circa 400 euro. infine a Fermo denunciato un 37enne italiano, autore del furto di un portafoglio all'interno di una tabaccheria. L'uomo è stato identificato grazie all'analisi dei filmanti di videosorveglianza dell'esercizio commerciale.



