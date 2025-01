Quattro 'porte' per entrare nel Parco del Conero

Firmate le convenzioni che danno il via agli interventi per realizzare le quattro Porte del Parco del Conero, che, con la riqualificazione dell'edificio dei Mutilatini nella baia e il sentiero pedonale verso Portonovo, rappresentano progetti di importanza strategica per il territorio. Quattro le amministrazioni coinvolte nella strategia territoriale ITI Portonovo, formalizzata dalla Regione a marzo 2024: il comune di Ancona, capofila del progetto, Camerano, Numana e Sirolo.



Le risorse sono state illustrate dall'assessore regionale agli Enti locali, Goffredo Brandoni nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco di Ancona Daniele Silvetti; il Sindaco di Camerano, Oriano Mercante; il Sindaco di Numana, Gianluigi Tombolini; il Sindaco di Sirolo Filippo Moschella e il Presidente del Parco del Conero Luigi Conte.

. La quota assegnata ad Ancona è composta da un finanziamento totale di 5,6 milioni di euro (5 milioni di euro FESR e 600 mila euro FSE+) e si colloca all'interno delle risorse regionali previste per gli Investimenti territoriali integrati (ITI). A questa somma si aggiungono 90mila euro FESR per le attività di assistenza tecnica, erogati in base alla graduatoria stilata da una apposita commissione regionale che, a seguito della costituzione delle cinque aree urbane, ha verificato la rispondenza del livello qualitativo delle strategie presentate.

Gli ITI delle cinque aree urbane (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Fano) saranno finanziati per un importo complessivo di 28 milioni di euro.

"Quello di oggi - ha spiegato Silvetti - è l'ultimo atto formale che, come Comune capofila, perfezioniamo con gli altri Comuni, che sono soggetti protagonisti insieme con noi di un'opera di riqualificazione non simbolica, ma estremamente importante dal punto di vista delle infrastrutture.

Abbiamo declinato i 5,6 milioni con il rifacimento della zona pedonale che conduce a Portonovo, con l'intervento sui Mutilatini e con i progetti dedicati all'inclusione. Abbiamo inoltre la possibilità di creare le quattro porte di accesso al Parco, una per ciascun Comune. Per i Mutilatini - ha sottolineato - abbiamo sempre detto, e oggi lo confermo, che la destinazione rimarrà a uso pubblico. Non saranno costruiti mega alberghi, ma lavoreremo per mettere a disposizione una struttura ricettiva, con aree fruibili per educazione ambientale, una foresteria utile per l'estate, per gli stage universitari, per un piccolo presidio sanitario, per attività di prevenzione boschiva". Il Comune di Camerano, ha detto Mercante, "cuore del Parco del Conero, viene individuato soprattutto per la Porta d'ingresso al Parco del Conero e per il progetto per l'accesso per le persone con disabilità. Speriamo - ha auspucato - anche di completare la pista cicloturistica agganciandoci alla pista che è già stata prevista. Per questo, in particolar modo, abbiamo deciso per un progetto in condivisione con il Comune di Sirolo".

L'altro ingresso al Parco riguarda il territorio di Numana. "Sottolineo ancora una volta - ha sottolineato Tombolini -l'importanza del rientrare all'interno di questo Parco, che speriamo diventi presto un'area protetta a livello nazionale, assumendo così un'importanza ancora più rilevante sia per la tutela dell'ambiente, sia per il risvolto turistico. È molto significativo il fatto che questo protocollo sia firmato da più Comuni perché ci dimostra - ha aggiunto - che quando i Comuni si uniscono si conseguono grandi risultati".

"La compartecipazione all'interno dell'ITI prevede azioni in tutti i Comuni e, per quanto riguarda Sirolo - ha sottolineato Moschella -, inaugureremo la porta del Parco del Conero, un segno molto importante che serve a caratterizzare il territorio. Stiamo anche lavorando sul progetto che riguarda le persone con disabilità e insieme con tutti gli altri Comuni cercheremo di individuare le migliori soluzioni per queste particolari categorie, per far fruire nel migliore dei modi il nostro bellissimo territorio".

Conte ha ricordato che "Questo progetto è partito nel 2021 per dare una percezione immediata e visiva a chi entra nel Parco del Conero. Oltre alle Porte sono previsti anche mappe dei sentieri, spiegazioni e servizi utili a chi si accinge ad entrare nel parco a piedi, in bicicletta o con altri mezzi. Con la ristrutturazione dell'ex Mutilatini, inoltre, sarà previsto un centro visite e di accoglienza, anche con la collaborazione dei tecnici del Parco. Siamo felicissimi che questo progetto sia andato in porto e che abbia preso una bella velocità. Nutriamo anche buone speranze sul tema del Parco Nazionale. Siamo ottimisti e speriamo che per l'estate si riesca a portare questa novità, importante per tutto il territorio, non solo della provincia di Ancona, ma di tutte le Marche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA