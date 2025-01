Protesta dei trattori: agricoltori a confronto con i sindaci

Continua la protesta degli agricoltori nel Pesarese che questa mattina hanno incontrato vari sindaci della provincia di Pesaro-Urbino, con i quali si sono confrontati facendo emergere la volontà di portare avanti insieme le loro battaglie e di allinearsi nella diffusione del documento che gli agricoltori, sabato mattina, consegneranno al prefetto.

"Sapere che le amministrazioni della provincia sposano la nostra causa a livello nazionale rappresenta un punto molto importante per la nostra causa - dice Gabriele Rossi, agricoltore e tesoriere del comitato Orgoglio Agricolo - lo riteniamo un punto di partenza verso gli obiettivi che vogliamo raggiungere, ovvero quello di riportare produttività ai terreni e di avere riscontro economico nelle nostre aziende".

"Oggi testimoniamo che le amministrazioni sono, e devono, stare vicino alle imprese agricole - afferma il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani - c'è un problema reale per chi fa questo mestiere, ed è quello di non riuscire ad avere guadagni perché gli vengono riconosciute cifre che sono troppo basse - aggiunge - questa battaglia passa anche per un messaggio di formazione che dobbiamo lanciare, affinché tutti comprendano che pagare troppo poco un piatto di pasta implica per forza un non riconoscimento per chi produce quel prodotto".

"Vedere qui sindaci di ogni colore politico rappresenta quanto questo tema sia sentito - dichiara Maurizio Gambini, sindaco di Urbino - oggi sono qui come amministratore ma ho anche io una cooperativa agricola e dunque comprendo pienamente la loro battaglia - afferma - la richiesta di Stato di crisi è legittima e doverosa, perché necessaria per far arrivare il messaggio all'Europa - aggiunge - chi lavora in questo settore non può sostenere tutta la burocrazia che c'è dietro".



