Per il mercato privato delle costruzioni primi segnali negativi

Nella provincia di Macerata oggi si contano 4.210 imprese attive nel settore delle costruzioni (+0,6% rispetto allo scorso anno), ma rispetto a cinque anni fa, sono diminuite di 539 unità (-11,3%). Questo quanto rileva la Cna di Macerata che, attraverso il dirigente dell'associazione e imprenditore edile da 40 anni, Simone Giglietti, ricorda come il dato positivo dell'ultimo anno rischi di essere compromesso dalle nuove difficoltà legate alla riduzione degli incentivi e all'aumento dei costi di produzione.

"Gli aumenti su laterizi, legname, ferro e calcestruzzo stanno mettendo in difficoltà le aziende, aggravando una situazione già complicata dalla riduzione degli incentivi", sostiene Giglietti. Le piccole imprese, pilastro del settore, sono le più vulnerabili. La riduzione delle agevolazioni fiscali e l'aumento dei costi di produzione rischiano di far calare drasticamente la domanda. Anche la ricostruzione post-sisma, che potrebbe rappresentare un'opportunità per i costruttori, è ostacolata da normative complesse e certificazioni sempre più stringenti.

"Senza misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese, il comparto - sottolinea Cna - subirà inevitabilmente una riduzione, con il rischio di chiusura per molte piccole aziende e la perdita di numerosi posti di lavoro", conclude Giglietti. CNA Macerata chiede interventi mirati per rilanciare il settore e garantire continuità occupazionale e sicurezza abitativa.



