Museo Oliveriano: 5 milioni di euro stanziati grazie al Pnrr

Per i lavori su Palazzo Almerici, l'affitto della sede attuale del museo Oliveriano e gli archivi il comune di Pesaro conferma lo stanziamento di oltre 5 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr. Il sindaco, Andrea Biancani, e il vicesindaco, Daniele Vimini, annunciano inoltre che non ci sarà "nessun dietrofront sui nuovi orari di visita del museo" in quanto "non possiamo permetterci rimanga chiuso dopo i tanti soldi investiti per la riqualificazione" riferendosi ai "5 milioni di Palazzo Almerici, per le sale ristrutturate due anni fa al primo piano del palazzo nel Museo Archeologico e agli oltre 450 mila euro di spese annuali che prevediamo per garantire l'apertura e l'attività dell'Ente".

Gli amministratori affermano poi che "si tratta di un cantiere vivo, complesso e delicato" dove il comune di Pesaro prevede di "investire contemporaneamente poco meno di 100mila euro ogni anno per lo svolgimento della normale attività della struttura, che si è spostata in via San Francesco-Largo Mamiani" aggiungendo poi "ulteriori 130 mila euro per l'affitto di nuovi spazi necessari per parte dei depositi e archivi, oltre ad un ulteriore investimento di quasi 230 mila euro (annui) per mettere a norma alcuni spazi di proprietà comunale e per altri archivi". Il museo Oliveriano sarà quindi accessibile e visitabile da lunedì a giovedì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Il venerdì invece dalle 11:00 alle 13:00 e la terza domenica del mese dalle 16:00 alle 19:00.

Le aperture si allacciano così al nuovo programma di visite museali del pesarese per quanto riguarda i pomeriggi della settimana. Per gli altri musei della città inoltre, da sabato 1 febbraio fino a maggio, sarà prevista anche l'apertura in pausa pranzo, per tutte le strutture che rientrano in Pesaro Musei.





