La richiesta del medico di base a Fermo si fa via mail

Risparmiare tempo prezioso e rendere la richiesta del medico di base più snella e veloce. Con questi intenti l'Azienda sanitaria territoriale di Fermo ha attivato il servizio di richiesta del medico di base tramite mail. Nel frattempo, sul fronte "personale" è stata pubblicata la determina (n.19 del 28 gennaio 2025) del conferimento dell'incarico di direttore della Medicina Trasfusionale al dr.

Gianluca Riganello. Espletata la selezione e trascorsi i termini previsti dalla legge, il direttore generale dell'Ast Fermo, dr.

Roberto Grinta, ha firmato la determina con cui, sulla scia dei punteggi assegnati dalla Commissione di Valutazione, si conferisce l'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di Medicina Trasfusionale al dr. Gianluca Riganello, un medico stimato e dalla lunga esperienza professionale. Il dr. Riganello verrà a breve presentato ufficialmente e pubblicamente con una specifica conferenza stampa.

Tornando alla procedura "smart" per la scelta di un medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, sarà possibile inviare il modulo di richiesta all'indirizzo mail anagrafe.ast.fm@sanita.marche.it.

Alla mail basterà allegare un documento di identità del richiedente, fronte/retro e in corso di validità, e la tessera sanitaria (solo fronte) di tutti i familiari qualora interessati alla scelta del nuovo medico. E' possibile scaricare la modulistica necessaria al link https://serviziweb.asur.marche.it/GASASUR/gas.php?mod=ORG&pad.

Nel materiale informativo realizzato dall'Ast di Fermo è presente anche il QR-Code utile a scaricare il modulo così come quello per verificare la disponibilità dei medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell'Ast di Fermo.

La lista, comunque, è presente anche al link http://serviziweb.asur.marche.it/mmgpls/index.php.

"Il servizio consentirà, a chi ha possibilità di inviare la documentazione via mail, di risparmiare tempo prezioso. Resta comunque in funzione il servizio allo sportello. Il tutto per offrire sempre più servizi ai cittadini e agevolarli nell'espletamento delle pratiche per la scelta del medico di base o del pediatra. Anche questo vuol dire essere al fianco degli utenti per una sanità pubblica sempre più vicina, efficiente e al servizio della collettività".



