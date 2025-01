Furto in appartamento, ventenne denunciato dai carabinieri

I militari della Stazione Carabinieri di Civitanova Marche, hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un pregiudicato 20enne, nato in Tunisia, residente a Bologna, per il reato di furto aggravato ai danni di un 35enne del posto.

Il civitanovese ha sporto denuncia, riferendo che nella notte tra il 26 ed il 27 gennaio scorso, ignoti hanno rubato, approfittando del balcone di pertinenza del proprio appartamento situato al primo piano della palazzina, un giubbotto di un noto brand messo sullo stendino ad asciugare. Gli immediati accertamenti, anche mediante la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza cittadini, hanno permesso di individuare e identificare il 20enne che è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria e sottoposto, contestualmente, alla misura di prevenzione del "foglio di via obbligatorio" per anni 3 dal territorio Civitanovese.



