Aggiornata la risonanza magnetica dell'ospedale San Benedetto

E' pronta per tornare a essere utilizzata, dopo un importante aggiornamento tecnologico, la risonanza magnetica dell'ospedale 'Madonna del soccorso' di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Si è infatti concluso il processo di ammodernamento, avviato dall'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli con fondi del bilancio aziendale trasferiti dalla Regione Marche che ammontano a circa 700 mila euro, dell'apparecchiatura, ora equiparabile a un modello molto più avanzato, e dunque molto più performante rispetto al precedente, per l'esattezza al 'GE Signa Explorer G3 Lift'. L'avvio clinico della rinnovata risonanza magnetica è previsto per il prossimo 10 febbraio, data dalla quale l'attività diagnostica tornerà ad essere condivisa con il secondo apparecchio (Rm 'open') presente all'ospedale 'Madonna del soccorso', e a non essere più dirottata alla risonanza magnetica del 'Mazzoni'.

"Attraverso una gestione unitaria della radiologia dell'Azienda sanitaria territoriale siamo in grado, sia di qualificare ulteriormente l'offerta clinica a beneficio degli utenti, sia di aumentare le opportunità di crescita, professionale e formativa, per i colleghi di entrambi le sedi operative con interscambi, in particolare nelle metodiche di imaging avanzato" spiega il direttore dell'unità operativa complessa di radiodiagnostica dell'Ast di Ascoli, Fabio D'Emidio.

La rinnovata risonanza magnetica potrà essere utilizzata, grazie alla dotazione di pacchetti software avanzati integrati da sistemi di intelligenza artificiale, per la diagnostica in ambito neurologico, cardiaco, vascolare, mammografico e oncologico.

Nel 2024 sono stati 95.645, contro i 92.350 del 2023, gli esami diagnostici erogati dalla radiologia dell'ospedale 'Madonna del soccorso' di San Benedetto. Si è registrato, dunque, un incremento dell'attività in un anno. Anche per la risonanza magnetica i numeri parlano di incremento: 6.750 esami nel 2024 contro i 6.018 del 2023.



