Ad Ascoli 500 alberi per il 'Bosco dei ricordi'

Da discarica a 'Fabbrica del futuro': a Relluce è prevista la piantumazione di circa 500 tra alberi e arbusti, nonché la possibilità di 'adottare' una pianta e seguirne il percorso di crescita. Ne ha dato notizia oggi il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, sul cui territorio comunale ricade la zona in questione. "Nasce uno spazio simbolico, luogo di memoria e comunità: grazie a una corretta gestione dei rifiuti, creiamo benessere ed energia, ma anche arte e cultura" commenta il primo cittadino ringraziando Ascoli Servizi Comunali per l'ideazione del programma "Re+", Legambiente Marche, Legambiente Circolo Ascoli Piceno e Marche Rifiuti Zero per aver collaborato allo sviluppo del progetto.

La prima iniziativa sarà dedicata ai più piccoli: per ogni bambino o bambina nato nel 2024 ad Ascoli, verrà piantato un albero, gesto simbolico di vita e rinascita. Ogni albero diventerà così un segno di appartenenza e crescita, un legame concreto tra il presente e il futuro, radicato nella natura che ci circonda.

"Il "Bosco dei Ricordi" rappresenta anche una sfida collettiva: un invito rivolto alla cittadinanza a partecipare, adottando un albero e contribuendo così alla stabilità e resilienza del territorio, riducendo l'impatto di fenomeni naturali imprevedibili" conclude il sindaco di Ascoli Fioravanti.



