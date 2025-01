Scambio di conoscenze e competenze, accordo Unicam-Confapi

Accordo di collaborazione tra Università di Camerino e Confapi Industria Ancona. Il Rettore Graziano Leoni ed ii direttore dell'Associazione di riferimento per le piccole e medie imprese, Michele Montecchiani, hanno firmato stamattina un accordo quadro volto a sviluppare la collaborazione per potenziare lo scambio di conoscenze e competenze tra Aziende e Università attraverso iniziative quali la promozione di tirocini formativi, attività di formazione ed orientamento, realizzazione di specifiche collaborazioni tecnico/scientifiche ed iniziative che riguardino ambiti di comune interesse.

"L'Università di Camerino - ha sottolineato il Rettore Unicam Graziano Leoni - ha da tempo avviato una sinergica collaborazione con le imprese e con il territorio, mettendo loro a disposizione il proprio patrimonio di competenze e i risultati della ricerca, con l'intento sia di sviluppare collaborazioni e di favorire il trasferimento tecnologico, sia di incentivare le opportunità per le nostre studentesse ed i nostri studenti.

Accolgo quindi con grande piacere l'avvio di questa collaborazione tra il nostro Ateneo e Confapi Industria Ancona, per perseguire proprio questi obiettivi".

Per il direttore di Confapi Industria Ancona, Michele Montecchiani, "Confapi Industria Ancona intercetta le opportunità più interessanti sul territorio con l'obiettivo di creare valore per le nostre aziende". Attraverso questo accordo si "rafforzano le connessioni tra mondo accademico e imprenditoriale, con ricadute positive per le nostre PMI che potranno accedere a competenze avanzate, risorse di ricerca e formazione specialistica, fattori cruciali per affrontare le sfide del mercato odierno, aprendo strade a nuove iniziative e progetti che possano alimentare un ecosistema dinamico".



