I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.15 per un incidente stradale avvenuto lungo la SS 77 al Km 21 in direzione Foligno. Coinvolte 8 autovetture. La squadra di Camerino ha collaborato con il personale del 118 per estrarre le persone coinvolte dalle loro vetture e ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti. La strada è attualmente chiusa. Sul posto la polizia stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA