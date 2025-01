Master Management Enti Terzo Settore: posti disponibili

Ci sono ancora posti disponibili per partecipare al master di I livello in Management degli Enti del Terzo Settore (METS) promosso dal Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università degli Studi di Macerata in partnership con "ConfiniOnline".

Il corso, alla sua prima edizione, ha come obiettivo quello di formare figure che dovranno occuparsi della gestione delle organizzazioni, dei processi economici e finanziari, nonché delle attività di fundraising, anche alla luce della recente riforma degli ETS che ha portato alla creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. I termini per iscriversi scadono alle ore 00:00 del 12 febbraio prossimo e per candidarsi basta andare sul sito studenti.unimc.it/Home.do.

Possono presentare domanda sia neolaureati (in possesso di laurea triennale, specialistica/magistrale, diploma di laurea del vecchio ordinamento), sia persone già inserite in contesti lavorativi che vogliono incrementare e qualificare la propria professionalità. Il corso prenderà avvio a marzo prossimo e durerà un anno con didattica in modalità blended, con lezioni in presenza presso le strutture dell'Ateneo e a distanza mediante una piattaforma e-learning dedicata. La didattica frontale sarà affiancata anche da lavori di gruppo, casi aziendali e seminari.

Inoltre, gli studenti non occupati, potranno effettuare uno stage presso un'organizzazione non profit. "La formazione e le competenze che acquisiranno i corsisti saranno propedeutiche ad affrontare le sfide e i cambiamenti che il Terzo Settore sta vivendo, rispondendo così alle esigenze delle piccole e medie realtà italiane e marchigiane che operano nel non profit", il commento del prof. Alberto Zanutto, direttore del master, che ha ricordato come negli ultimi due anni la nostra regione abbia registrato un incremento degli ETS, passati dai 2.975 del 2022 agli attuali 3.836.



