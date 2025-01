Luoghi del cuore Fai mobilitazione per casa Marchese del Grillo

I fabrianesi e non solo, si mobilitano per far scalare posizioni al palazzo del Marchese Del Grillo nella classifica regionale per individuare i Luoghi del Fai. Attualmente, è al 7° posto. La volontà è quella di recuperare gli spazi dello storico edificio che appartenne al nobile burlone, nato a Fabriano (Ancona) e reso celebre dall'interpretazione di Alberto Sordi nell'omonimo film del 1981 dal regista Mario Monicelli, per realizzarvi un museo. Un progetto che vede impegnati in sinergia l'associazione Marchese Onofrio Del Grillo Fabriano, i proprietari dei locali ed il Gruppo Fai di Fabriano.

L'obiettivo dichiarato è quello di superare le 2.500 preferenze così da poter accedere ai bandi nazionali. Varie le iniziative che verranno organizzate nelle prossime settimane per promuovere la raccolta firme, entro il termine ultimo del 10 aprile. È possibile votare online direttamente sul sito Fai oppure di persona recandosi nei tanti punti di raccolta firme: Bar Del Piano, Caffé Storelli, Edicola La Rovere, Pizzicheria, Nonna Rina Ristorantino, Garibaldi, Villa Relais Marchese Del Grillo, Ristorante Il Piacere della Carne, Parrucchieria Hairteam, Bar Gelateria Crema e Cioccolato.

Non tutti sanno che Onofrio Del Grillo è realmente esistito, appartenente ad un'aristocratica famiglia di origini genovesi-fiorentine, nato il 5 maggio 1714 a Fabriano, nelle Marche. Il palazzo della nobile famiglia Del Grillo ha il suo ingresso principale in Piazzetta del Podestà n. 8 nel centro storico. Onofrio Del Grillo, dopo gli studi in diritto ad Urbino si trasferì a Roma presso lo zio Bernardo da cui, alla morte, ereditò un'ingente fortuna ed il titolo di marchese. I suoi ultimi anni di vita li trascorse a Fabriano tra la sontuosa villa in località Rocchetta che aveva fatto costruire tra il 1771 e il 1774 e il nobile palazzo in Piazzetta del Podestà.

Morì infine il 6 gennaio 1787 e il suo corpo venne sepolto nella Cattedrale di San Venanzio a Fabriano.



