Giornata delle Memoria, 'il ricordo una lezione per il futuro'

"Bisogna mantenere viva la memoria a tutti i costi perché i popoli senza memoria diventano prima o poi schiavi e noi stiamo pericolosamente su quella china". Il monito di Guido Lorenzetti, vicepresidente della sezione milanese dell'Associazione ex deportati nei campi nazisti (Aned), a margine del Consiglio regionale delle Marche aperto per celebrare la Giornata delle Memoria. Tra gli interventi quello in videocollegamento da Auschwitz con Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah.

"L'oblio per Auschwitz - ha aggiunto Lorenzetti - è l'oblio di tante altre atrocità del passato che se sono dimenticate rischiano di ripetersi anche oggi. Lo ha detto Primo Levi: 'se comprendere è impossibile, conoscere è necessario".

L'Anpi Marche, rappresentata da Carlo Sdogati, in occasione degli 80 anni dalla liberazione di Auschwitz che ha dato origine alla restituzione del nostro paese e alla fine del secondo conflitto mondiale, ed è alla base della nascita delle varie Costituzioni, "chiede che siano riaperti i percorsi di pace, a livello con corridoi istituzionali che siano ristabiliti i valori delle dignità umane come solidarietà, uguaglianza, libertà in Ucraina e Palestina". Per quanto riguarda la situazione israelo-palestinese, Anpi Marche auspica "un'attivazione e un serio impegno nei confronti delle risoluzioni internazionali che devono fare in modo che si arrivi ad una pace e a una convivenza tra i due popoli che esprimono due culture, con pari dignità, importanti, per la storia dell'umanità e del nostro continente".

"Bisogna guardare al passato - ha chiosato Marco Ascoli Marchetti, presidente della Comunità ebraica di Ancona - non solo per ricordare: ricorda e impara, fai tesoro del ricordo perché questa cosa non avvenga per nessuna popolazione al mondo questo è il messaggio principale". "A me - ha aggiunto in relazione alla presenza di tanti studenti all'evento - fa piacere che i ragazzi lo facciano e lo facciano con convinzione di essere portatori anche loro di questa volontà di non sacrificare la dignità umana e l'umanità della persona a fronte di ideali distorti". "L'antisemitismo è una malattia di cui purtroppo il mondo ancora soffre. - ha ammonito Ascoli Marchetti -: è con la cultura e con la conoscenza reciproca che questa cosa può diminuire".

Nell'ambito della seduta aperta, tra gli altri, oltre agli interventi del presidente dell'Assemblea legislativa regionale Dino Latini e del presidente della Regione Francesco Acquaroli, anche quello della direttrice dell'Ufficio scolastico regionale (Usr) Marche Donatella D'Amico, che ha ribadito il ruolo fondamentale della scuola per la conservazione della memoria, "arma potentissima".

Hanno poi preso la parola Silvana Giaccaglia, la presidente Anmig, Valentina Conti, per l'Istituto Storia Marche, Clara Ferranti della Rete universitaria per il Giorno della Memoria che ha ricordato Shlomo e Marika Venezia. Indignazione per gli ignobili insulti che sono giunti via social alla senatrice Liliana Segre è stata espressa da Lorenzetti che ha invitato l'Aula a rivolgerle un applauso.

La seduta è stata impreziosita dall'esibizione musicale della Fisorchestra Marchigiana di Castelfidardo, diretta da Daiana Dionisi, un'eccellenza nel panorama orchestrale regionale. Tra il pubblico presente alla seduta, gli studenti di varie classi di diversi Istituti scolastici regionali: Istituto comprensivo stata sud di San Benedetto del Tronto, l'Istituto Comprensivo Statale Saltara Colli al Metuaro, il Comprensivo Statale del Tronto Valfluvione di Roccafluvione, L'omnicomprensivo Leopardi Frau sezione di San Ginesio e il Liceo Scientifico Musicale Coreutico "Marconi" di Pesaro: i ragazzi hanno presentato in Aula gli elaborati selezionati al concorso ministeriale "I giovani ricordano la Shoah" che sono stati molto apprezzati e applauditi da Consiglio, Giunta e dagli altri presenti.



