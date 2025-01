Gian Luigi Silvestri eletto presidente della Copagri Marche

Il Consiglio Generale della Copagri Marche, riunitosi alla presenza del vicepresidente nazionale della Copagri Giovanni Bernardini, ha eletto Gian Luigi Silvestri presidente della Federazione per il prossimo mandato, in sostituzione del dimissionario Andrea Passacantando. "Tra i miei principali impegni ci sarà quello di promuovere e supportare le aziende agricole marchigiane, individuando soluzioni sempre più innovative che possano aiutarci a crescere e prosperare in un contesto sempre più competitivo", le prime parole del neoeletto presidente Silvestri che ha assicurato come nel suo mandato le parole chiave saranno collaborazione, concertazione e coesione, "nell'interesse di tutti gli agricoltori e gli allevatori delle Marche e lo farò nel solco tracciato dal mio predecessore, al quale vanno i miei ringraziamenti per il grande sforzo profuso e i migliori auguri per i nuovi e importanti impegni".

Silvestri è un agrotecnico forestale che collabora da diversi anni con la Copagri Marche e segue da oltre un decennio l'azienda agricola, l'agriturismo e il ristorante dello chef Enrico Mazzaroni, cui è stata recentemente confermata la Stella Michelin, conquistata nel 2022, e assegnata l'ambita Stella verde della sostenibilità, conferita dalla medesima guida.

"Voglio formulare i migliori auguri di buon lavoro alla nuova presidenza della Copagri Marche, nella certezza che saprà continuare a lavorare per rilanciare le sorti del comparto regionale, che si scontra con diverse problematiche ataviche, comuni al Primario del resto del Paese", ha concluso il vicepresidente nazionale della Copagri, Giovanni Bernardini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA