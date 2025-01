Forte vento nelle Marche, circa 90 interventi vigili del fuoco

A causa dell'ondata di forte vento che sta interessando le Marche, con allerta arancione fino alla mezzanotte per raffiche anche di burrasca e burrasca forte, sono circa 90 gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco: si tratta in prevalenza di interventi a seguito di alberi caduti sulla sede stradale, ma anche per infissi e insegne pericolanti.

In provincia di Ancona il numero maggiore di interventi (40); seguono la zona di Pesaro Urbino (20) e del Maceratese, le province di Fermo e Ascoli Piceno (6 ciascuna).

Dopo l'allertamento diramato dalla Protezione civile, Il Comune di Senigallia ha vietato l'accesso a parchi e giardini pubblici nel pomeriggio dalle 15 fino a mezzanotte di oggi.





