De Luigi ad Ancona per il nuovo film "10 giorni con i suoi"

L'attore e comico Fabio De Luigi sarà ad Ancona, giovedì 30 gennaio alle ore 20.30 al cinema Goldoni per un incontro con il pubblico, in apertura della proiezione del suo nuovo film " 10 giorni con i suoi".

Fabio De Luigi, accompagnato dai gestori del Cinema Saverio e Stefano Smeriglio verrà introdotto da Andrea Agostini, Presidente di Fondazione Marche Cultura- Film Commission: "L'incontro con un'artista è una bellissima opportunità per portare il mondo del cinema sempre più vicino alla nostra comunità. Fabio De Luigi, con il suo straordinario talento e il suo carisma, ha il potere di far vivere emozioni uniche e di farci ridere e riflettere attraverso le sue interpretazioni.

Come già fatto in passato e' nostra intenzione continuare a favorire e ampliare le occasioni in cui gli artisti possano salutare e interagire con gli spettatori, rendendo ogni proiezione un'esperienza indimenticabile e coinvolgente per tutti noi".

Dopo il grande successo di "10 giorni senza mamma" e "10 giorni con Babbo Natale". l'attore, comico e regista romagnolo Fabio di Luigi continua, nei panni del padre Carlo, la saga familiare della famiglia Rovelli nel film " 10 giorni con i suoi "diretto da Alessandro Genovesi. Una brillante commedia uscita nelle sale cinematografiche italiane giovedì 23 gennaio che ha sbancato i botteghini del week end scorso ed è volata in pole position nella classifica dei film più visti della settimana.

Prodotto dalla Colorado Film Production in associazione con Medusa Film, "10 giorni con i suoi" segue le avventure della famiglia Rovelli, i figli sono ormai cresciuti e nuove sfide si presentano per i genitori. L'occasione è il trasferimento di Camilla (Angelica Elli), la figlia maggiore, che ha scelto di studiare in Puglia e di andare a vivere con il fidanzato Antonio Paradiso (Gabriele Pizzurro). Il padre, Carlo (Fabio De Luigi), non pronto a lasciar andare la sua primogenita, soprattutto per affidarla nelle mani di quel ragazzo di cui non si fida per niente… non è d'accordo con la moglie (Valentina Lodovini), e insieme agli altri due figli, decide di recarsi di persona nella masseria dei Paradiso per un'ispezione. Tra equivoci, bugie e situazioni esilaranti, i Rovelli e i Paradiso, Lucio e Mara (Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua) genitori del ragazzo, si ritroveranno a vivere insieme un'esperienza indimenticabile.

Alla fine, saranno proprio le risate e i momenti di complicità a rafforzare i legami familiari e a far superare le differenze iniziali, consapevoli di essere ormai un'unica grande famiglia.





