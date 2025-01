Bochicchio presidente Unione Comuni Vallata del Tronto

Il sindaco di Castel di Lama (Ascoli Piceno), Mauro Bochicchio, è il nuovo presidente dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto. Il nuovo presidente dovrà affrontare sfide non indifferenti. L'aumento dell'8% dei costi, tra spesa sociale e costo del lavoro, rappresenta un ostacolo significativo, ma Bochicchio ha ribadito il suo impegno a non lasciare indietro nessuno.

"Entro in punta di piedi, consapevole che il nostro lavoro sarà un lavoro collettivo di cinque sindaci. Questo ruolo non è retribuito né una vetrina, ma un servizio per il bene di tutti", commenta Bochicchio: "la spesa sociale cresce, i tagli statali si fanno sentire. Inoltre, il Governo richiede una rendicontazione diversa a cui dobbiamo prepararci. Mi impegnerò affinché non vengano compromessi i servizi essenziali per i cittadini".

L'ex presidente Alessandro Luciani (sindaco di Spinetoli), dopo 30 mesi di guida, ha passato il testimone con parole di stima per l'ente: "Molti dei servizi che oggi abbiamo sono possibili solo grazie all'Unione. I singoli comuni non potrebbero sostenerli autonomamente. L'Unione è sempre stata una risposta importante per la comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA