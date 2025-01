Assenti, 'M5s vassallo Pd, risultati Acquaroli inconfutabili'

"Compendiamo lo sfogo del responsabile regionale del M5S nonché l'umiliazione di aver letto quale sarà il suo candidato presidente direttamente dal giornale, non gli resta ormai che fare il vassallo del Pd, ma gli vogliamo ricordare che gli unici dati statisticamente provati raccontano i risultati inconfutabili raggiunti dal governo Acquaroli". Dopo l'affondo sulla giunta regionale del deputato e coordinatore Marche del Movimento 5 stelle Giorgio Fede, arriva la replica del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Andrea Assenti.

"Le Marche sono la prima regione per i pagamenti dei fondi europei Fse+ e terza del Fesr, - osserva Assenti - abbiamo raggiunto il record per l'Aeroporto che ha superato i 600mila passeggeri anche grazie ala continuità territoriale, continuiamo a confermare il record per le presenze turistiche, che migliorano per il terzo anno consecutivo, e rimaniamo tra le prime regioni d'Italia per i Livelli essenziali di assistenza nonché regione considerata Benchmark, con il miglior ospedale pubblico d'Italia".

"Queste sono le classifiche che ci interessano - conclude l'esponente di Fratelli d'Italia - e che dimostrano con assoluta chiarezza che Francesco Acquaroli ha finalmente rimesso le Marche al centro del sistema Paese".



