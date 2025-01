Antonini, basta caricare costi su agricoltori e sburocratizzare

Una protesta "condivisa", se rimane come lo scorso anno nel "perimetro della civiltà", perché rivolta a una politica agricola europea che in questi anni non ha favorito certamente l'agricoltore". Il supporto di principio alle nuove iniziative di protesta degli agricoltori con i trattori in strada, anche nelle Marche, arriva a margine della seduta del Consiglio regionale dall'assessore all'Agricoltura Andrea Maria Antonini che aggiunge: "anzi i costi della transizione verso la sostenibilità agroambientale si sono riversati tutti sulle spalle degli agricoltori".

"Una protesta giusta dunque - osserva Antonini - come Regione Marche quello che cerchiamo di fare, stiamo facendo, in parte ci stiamo riuscendo, anche se non è semplicissimo, è cercare di sburocratizzare, di dare più strumenti alle aziende"; soprattutto, prosegue, "nel comporre dei bandi che non siano troppo complicati e soprattutto nel velocizzare le pratiche di liquidazione dei progetti perché spesso ci rendiamo conto i tempi sono lunghi".

Caricare i costi della transizione sugli agricoltori "non è più accettabile - dice ancora Antonini - perché sappiamo quanto costa fare agricoltura: giustamente gli agricoltori chiedono un maggior riconoscimento nei prezzi partendo proprio dalla produzione perché solitamente c'è poi un guadagno che arriva sostanzialmente in tutta la filiera agricola nella trasformazione, nella commercializzazione, però il prodotto rimane sempre quello a livello di prezzi e costi".



