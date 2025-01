Acquaroli, Memoria guida e monito a non ripetere errori passato

"La Memoria è una guida e un monito a non ripetere gli errori del passato". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha chiuso con il proprio intervento la seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche per la prima parte dedicata alla Giornata delle Memoria in ricordo delle vittime della Shoah nell'80/o anniversario dalla liberazione del campo nazista di Auschwitz.

Durante la celebrazione in Assemblea legislativa la Fisorchestra marchigiana, diretta da Daiana Dionisi, si è esibita in alcune musiche tra cui la colonna sonora dei film Schindler's List e La vita è bella, e in brani ritmati della tradizione musicale ebraica, coinvolgendo anche gli ospiti sulle tribune tra cui gli studenti a tenere il ritmo battendo le mani.

Un momento, così come i video e i contributi presentati dagli studenti in aula, particolarmente apprezzato anche dal presidente Acquaroli che ha sottolineato: "è una importante e molto anche attuale rispetto a tutto quello che vediamo nel panorama internazionale. Credo - ha aggiunto - che non solo sia importante ricordare ma anche trasmettere le emozioni, i sentimenti, le testimonianze di chi ha vissuto un orrore sulla propria pelle". Oggi, ha proseguito, "fa capo alle istituzioni caricarsi questo grandissimo dovere, la storia ci ha dato un'opportunità affinché quei sacrifici possano essere fondamentali perché certe pagine non siano più riaperte".





