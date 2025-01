Accoglienza passeggeri autistici, scalo dorico nel progetto Enac

Dall'inizio di quest'anno anche l'aeroporto di Ancona ha aderito al progetto "Autismo, in viaggio attraverso l'Aeroporto" ideato da Enac con la collaborazione di Assaeroporti, Aeroporti 2030 e le associazioni del settore. Per la realizzazione del progetto nello scalo marchigiano, la società di gestione Ancona International Airport si è avvalsa del coinvolgimento dell'Associazione nazionale Genitori perSone con Autismo Marche Aps (Angsa).

Il progetto prevede la realizzazione di un opuscolo, che con immagini e con una terminologia semplificata, vuole consentire al passeggero autistico di percorrere in modo virtuale tutte le varie fasi che si succedono dall'arrivo in aeroporto all'imbarco a bordo; di una brochure informativa indirizzata specialmente a genitori e/o accompagnatori. Si prevede anche una visita di familiarizzazione dell'aeroporto di Ancona qualche giorno prima della partenza.

"Con la realizzazione di questo progetto speriamo di poter rendere per i passeggeri autistici la permanenza nella nostra struttura più serena e piacevole possibile, grazie alla collaborazione dell'Associazione, in particolare la presidente Antonella Foglia e dei suoi collaboratori Daniele Owen e Donatella Pompei", il commento del Ceo Alexander D'Orsogna.

"L'Enac accoglie con soddisfazione l'adesione dell'aeroporto di Ancona che ora include la quasi totalità degli scali nazionali e che si sta ampliando anche con l'adesione delle compagnie aeree e, in particolare, di ITA Airways", concude il Direttore Generale f.f. dell'Enac Fabio Nicolai".



