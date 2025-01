A Pieve Torina rivive il Museo della nostra terra

Grande partecipazione e forti emozioni hanno caratterizzato l'inaugurazione del rinnovato "Museo della nostra terra" di Pieve Torina (Mc), riaperto al pubblico dopo un significativo intervento di recupero e modernizzazione. Un luogo simbolico che, grazie alle innovazioni tecnologiche introdotte, unisce il valore delle tradizioni locali con un'esperienza di visita all'avanguardia.Il sindaco Alessandro Gentilucci ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: "Abbiamo voluto valorizzare il nostro passato rendendolo accessibile in una chiave moderna, con visite guidate alle collezioni e novità come una sala immersiva per filmati d'epoca e visori per la realtà aumentata". "È un mix - ha aggiunto - che rende il Museo un'esperienza unica e indimenticabile". Alla cerimonia, svoltasi sabato pomeriggio, hanno partecipato numerose autorità, tra cui il commissario straordinario per il sisma Guido Castelli, il sottosegretario alle Finanze Lucia Albano, e l'assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi. Presenti anche l'arcivescovo di Camerino, monsignor Francesco Massara, il rettore dell'Università di Camerino Graziano Leoni, diversi sindaci del territorio e i tecnici che hanno seguito il progetto. Particolarmente toccante il momento dedicato a Fernando Mattioni, ideatore del Museo, omaggiato con una targa commemorativa scoperta dal sindaco Gentilucci. "È grazie a lui - ha sottolineato il primo cittadino - se oggi possiamo rivivere e imparare dalla storia popolare e contadina dei nostri antenati".



