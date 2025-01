Vice capo gabinetto Questura Macerata promossa a prima dirigente

La capo di Gabinetto della Questura di Macerata, dottoressa Maria Nicoletta Pascucci, promossa alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato. Lo ha deciso il Consiglio di amministrazione per gli Affari del personale della Polizia di Stato riunito a Roma il 24 gennaio al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Pascucci, laureata in giurisprudenza presso l'Università di Macerata nel 1996, ricorda la Questura, è entratra in Polizia il 21 marzo del 2000 frequentando il 91/o corso per Vice Commissario presso l'Istituto Superiore di Polizia. Dal 2001 al 2003 ha prestato servizio come primo incarico presso il Compartimento Polizia Stradale del Veneto, con sede a Padova, con la funzione di direttrice del primo Ufficio. Dal 2003 al 2010 è assegnata al Compartimento Polizia Stradale delle Marche con sede in Ancona con l'incarico di direttrice del primo ufficio.

Nel 2010 è stata trasferita presso la Questura di Macerata con l'incarico di Dirigente della Digos e poi di vice capo di Gabinetto. Dall'aprile 2024 è Capo di Gabinetto, mantenendo l'incarico di dirigente della Digos.

"Il Questore della provincia di Macerata Gianpaolo Patruno, - scrive la Questura - anche a nome di tutti i colleghi, esprime alla neo promossa vive congratulazione per il prestigioso traguardo raggiunto per l'ottimo lavoro svolto in questi anni".





