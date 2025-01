Triplice arresto per rapina, polizia cerca altri due complici

Arrestati a Fano tre giovani di origine tunisina con l'accusa di rapina aggravata ai danni di due persone di origine asiatica, avvenuta giovedì scorso in centro storico, nei pressi del Pincio: le due vittime erano state accerchiate e minacciate (anche con un coltello) da un gruppo di cinque individui che avrebbe spinto, picchiato e derubato uno dei due cittadini asiatici, mentre l'altro era riuscito a fuggire dagli aggressori. I tre arrestati sono tutti maggiorenni e già noti alle forze di polizia. Sono inoltre ritenuti tra i principali sospetti di diversi episodi simili, avvenuti nell'ultimo periodo, nel centro cittadino. Il loro arresto è stato convalidato. Sono in corso le indagini per risalire agli altri due autori della rapina.

Il ragazzo, ferito e scosso, aveva chiamato il numero di emergenza 112 e aveva contattato il Commissariato fanese.

Raccolte le prime informazioni, era subito scattato il piano coordinato di sicurezza: le pattuglie della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato, unitamente all'Arma dei Carabinieri, si erano concentrate nel centro storico alla ricerca dei responsabili del grave fatto. Al momento dell'arresto, uno di loro, aveva ancora con sé i 70 euro sottratti in precedenza con la violenza alla vittima che, nel frattempo, era dovuta ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso.

L'operazione condotta dalla polizia ha portato a identificare tre dei cinque soggetti: è stata resa possibile grazie all'incrocio delle informazioni assunte dalla vittima, unitamente alle conoscenze dei poliziotti e dei militari del territorio e dei frequentatori di origine magrebina del centro storico e all'ausilio fornito dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino.



