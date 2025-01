"In questi tempi difficili di ritorni nostalgici, in cui violenza e conflitti tornano a dividere il mondo, la Giornata della Memoria resta un monito per tutti, 80 anni dopo la liberazione di Auschwitz. Un impegno a non dimenticare, affinché ciò che accadde non debba accadere più". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.



