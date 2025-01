Raccolta fondi per il Cinema Teatro Italia, ultima settimana

Ancora pochi giorni e la campagna di raccolta fondi per il nuovo corso del cinema teatro Italia ad Ancona suonerà il gong finale. Il 31 gennaio entro mezzanotte è la data ultima per le donazioni. I titolari di Teorema Cinema, società che gestisce la struttura, hanno già organizzato la festa finale per celebrare il grande successo del crowdfunding.

Il 13 febbraio si esibisce sul palco di Corso Carlo Alberto il concerto di A Smog Museo, progetto di Nazario Graziano, un collage di cut-up sonori, melodie ambient-electro e ricordi radiotelevisivi. Appuntamento a ingresso libero alle 21,15; l'Italia aprirà i battenti dalle 19.30.

In meno di tre mesi, fanno sapere i promotori della raccolta fondi, "sono stati quasi 23mila gli euro raccolti grazie alla generosità di più di 330 donatori. I fondi serviranno a rendere sempre più sostenibile il progetto del Cinema Teatro, che punta a divenire un palco polifunzionale, capace di accogliere musica, performance, spettacoli. Intanto si può continuare a donare sulla piattaforma Produzioni Dal Basso, al progetto 'Nuovo Cineteatro Italia - Spazio 360' o alle biglietterie delle sale Italia e Azzurro".

"Il Cinema è sempre più della sua comunità, che ci continua a dimostrare partecipazione e affetto. La festa del 13 febbraio è un'altra occasione per ringraziare chi ha donato e chi vorrà farlo in quest'ultima settimana", commentano Chiara Malerba e Francesco Nocciolino, titolari di Italia e Azzurro, le due sale d'essai doriche: "è stata una grande vittoria, per tutta la città, non solo per l'Italia. Ancona ha dimostrato di esserci, di saper rispondere e mobilitarsi per la cultura, anche attraverso il crowdfunding civico. Tutto il nostro staff ora si impegnerà a ricambiare questa grande fiducia. È una responsabilità".

"Il CineTeatro Italia, dopo essere rimasto chiuso tra giugno a fine novembre per dispendiosi lavori di messa in sicurezza, dalla sua riapertura si è riconfermato polo aggregativo del quartiere Piano - osservano - e di tutte quelle persone che subiscono il fascino dell'arte cinematografica, coi suoi film proiettati sullo schermo più grande della provincia. Inoltre sul suo palco e nel suo salottino si sono già alternati eventi, incontri e concerti. Si è già tenuta anche la prima assemblea trimestrale dei soci, che vede la partecipazione dei donatori sottoscrittori della Card Teorema Fidelity da 100 euro.

Un'occasione per rendere lo spazio sempre più un laboratorio di idee e condivisioni di progetti e sogni".



