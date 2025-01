Nello scalo dorico superata la soglia dei 100mila croceristi

È stabile l'andamento dei traffici nel 2024 dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, ambito in cui il porto di Ancona conferma il suo ruolo trainante. Le merci movimentate negli scali di Ancona-Falconara Marittima, Ortona (Pescara) e Vasto (Chieti) ammontano complessivamente a 11,2 milioni di tonnellate di cui 6,5 tonnellate di merci solide e 4,7 di rinfuse liquide. I passeggeri transitati negli scali Adsp sono stati 939.518, -2%.

Sono stati 833.874 i passeggeri dei traghetti, mentre il totale dei crocieristi è stato di 105.644 persone, con Ancona protagonista di questo comparto. Numeri positivi per il porto di Ancona-Falconara Marittima per le merci che segnano +0,3%, frutto di un +8,3% della movimentazione delle merci liquide, un -4,9% delle merci solide e un calo del 12,4% del traffico container. Nel traffico passeggeri, il porto di Ancona registra complessivamente una leggera flessione (-2,2%), dovuto al dato della Grecia (-9%) e della Croazia (-6%), mentre sale decisamente il risultato dell'Albania (+19%).

I crocieristi superano quota 100mila, +19%, con un aumento delle toccate delle navi da 48 a 56 (+17%) e un incremento del +25% dei crocieristi in transito. Nel porto di Pesaro, il traffico passeggeri ha registrato nel 2024 una crescita del +16,9% passando da 9.766 del 2023 a 11.417 del 2024. È stato positivo sia il dato del collegamento estivo con la Croazia, con 10.878 passeggeri (+16%), sia quello del traffico crocieristico, con 539 transiti (+52%).

Dati positivi anche per il porto di Ortona (Pescara): +8% movimentazione merci e +46,9% il traffico crocieristico. In calo, invece, i dati del porto di Vasto (Chieti): -15% movimentazione merci. "Lavoriamo come Ente nel portare avanti il programma di realizzazione e ammodernamento delle infrastrutture portuali, oltre a progetti di sostenibilità e d'innovazione tecnologica per migliorare l'efficienza degli scali. Un'azione per affiancare l'impegno quotidiano del cluster marittimo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e nella ricerca di nuove opportunità di mercato, perché insieme possiamo contribuire alla crescita e alla diffusione del valore del made in Italy", il commento del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo.



