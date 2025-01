Mirko Cudini è il nuovo allenatore dell'Ascoli

L'Ascoli Calcio ha scelto Mirko Cudini per la conduzione tecnica della prima squadra fino al 30 giugno prossimo con opzione per il futuro. Il neo allenatore bianconero giunge in sostituzione di Domenico Di Carlo, esonerato venerdì scorso dopo la sconfitta dell'Ascoli sul campo della Lucchese per 2-1.

Marchigiano di Sant'Elpidio a Mare (Fm), Cudini è una vecchia conoscenza della piazza bianconera, avendo militato nell'Ascoli da difensore dal gennaio 2004 al gennaio 2007 vestendo il bianconero 57 volte nel campionato di Serie B (più due di playoff) e 30 nell'ultima Serie A del Picchio.

Memorabile il gol del vantaggio dell'Ascoli segnato proprio da capitan Cudini nella stagione 2005/06 alla prima giornata di campionato, contro il Milan di Ancelotti, sotto il diluvio che quel pomeriggio si è abbattuto sul Del Duca (gara terminata 1-1 col gol rossonero siglato da Shevchenko).

Cudini è il quarto allenatore che in questa stagione siede sulla panchina dell'Ascoli dopo Di Carlo e, in precedenza, l'allenatore della Primavera Cristian Daniel Ledesma (solo una settimana di interregno) e Massimo Carrera. Il neo mister è il sedicesimo allenatore dell'era del patron bianconero Massimo Pulcinelli, socio di maggioranza dall'estate del 2018.



