Interviene per sedare una lite tra minori, colpito con due pugni

Interviene per separare due minorenni che si stavano picchiando in piazza Roma ad Ancona e, nel parapiglia, viene colpito a sua volta da due pugni al viso.

E' accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato i due giovani protagonisti della violenta lite mentre l'uomo ferito, un 50enne, non ha al momento presentato una denuncia. Il questore di Ancona Cesare Capocasa sta valutando l'emissione di misure di prevenzione.

Sul posto anche i sanitari della Croce Gialla che hanno soccorso il 50enne colpito al volto il quale è stato trasportato all'ospedale di Torrette per gli accertamenti e le cure del caso.



