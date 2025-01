Incontro Unimc con scrittrice che raccontò le guerre nei Balcani

I Balcani tra storia, memorie e narrazioni: la giornalista e scrittrice Azra Nuhefendić ospite dell'Università di Macerata. Un incontro pubblico si svolgerà mercoledì 29 gennaio, su invito della Scuola di Studi Superiori "Leopardi" di Unimc che promuove "un evento di grande rilevanza culturale e formativa nell'ambito del corso "Novecento europeo.

I Balcani tra storia, memorie, narrazioni".

Protagonista sarà Azra Nuhefendić, originaria della Bosnia-Erzegovina, che, mercoledì 29 gennaio alle 15 nell'Aula 1.5 in Piazza Strambi, incontrerà docenti, studenti delle scuole superiori e tutti gli interessati per approfondire temi legati ai conflitti balcanici nell'incontro dal titolo "Raccontare la guerra". Attraverso il suo racconto, i partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi con eventi cruciali del Novecento europeo e con il significato della memoria nella società contemporanea. L'incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

Azra Nuhefendić è nota per avere documentato eventi legati alle guerre nei Balcani negli anni '90 e per le sue opere tra cui il libro "Le stelle che stanno giù", una raccolta di storie personali e collettive della sua terra d'origine che offre una testimonianza profonda e commovente.

Durante la mattinata del 29 gennaio, inoltre, al teatro Don Bosco di Macerata, la Scuola proporrà ai docenti iscritti al corso e ai loro studenti lo spettacolo teatrale "Pazi Snajper", "attenzione cecchino": il racconto delle storie parallele di una coppia che resiste alla barbarie della guerra in Bosnia-Erzegovina e di un cecchino nel suo ossessivo flusso interiore. Ne è autrice, e interprete con Sandro Fabiani, Roberta Biagiarelli, non solo artista ma anche appassionata e profonda conoscitrice di vicende balcaniche.

Gli incontri si inseriscono in un ampio progetto interdisciplinare promosso dalla Scuola di Studi Superiori "G.

Leopardi" che culminerà nel 2026 in occasione del trentennale dalla fine dell'assedio di Sarajevo.

"Dal 2025, l'11 luglio diventerà ufficialmente la Giornata della Memoria del Genocidio di Srebrenica. - ricorda Unimc - Proprio a luglio, 50 allieve e allievi delle dieci Scuole Superiori d'Ateneo italiane saranno i protagonisti di due workshop residenziali a Srebrenica per la realizzazione di un podcast in collaborazione con Claudia Zini, fondatrice dell'associazione Kuma International, che si occupa delle profonde conseguenze della guerra sugli individui, e di un docufilm con il regista bosniaco Ado Hasanović".

"L'iniziativa - conclude l'Ateneo - mira a favorire la collaborazione e l'interdisciplinarità tra giovani studiosi di tutta Italia, stimolando una riflessione sulla storia recente e sull'importanza del dialogo interculturale per la costruzione di un futuro di pace e convivenza".



