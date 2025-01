Giorno Memoria ad Ascoli, studenti leggono brani di Levi e Segre

Ascoli Piceno ha ospitato oggi una serie di iniziative in occasione del "Giorno della Memoria", coinvolgendo attivamente i giovani per trasmettere valori di pace e consapevolezza. Le celebrazioni sono iniziate presso la stazione ferroviaria con l'evento "Le valigie di Auschwitz": due giovani studenti hanno letto brani di Primo Levi e Liliana Segre, evocando il dramma della deportazione. A Palazzo dei Capitani, il prefetto Sante Copponi ha consegnato Medaglie d'Onore ai familiari di Giulio Baldassarri ed Eraldo Rossi, ascolani internati nei lager. Il sindaco Marco Fioravanti ha esortato gli studenti presenti a combattere ogni forma di discriminazione.

L'avvocato Giovanni Romanucci ha ricordato la figura di Arpad Weisz, allenatore ebreo vittima delle leggi razziali e morto ad Auschwitz. Interventi significativi sono arrivati anche da Pina Traini, presidente del "Portico di Padre Brown", e dal giovane Sergio Storoni, che hanno condiviso riflessioni tratte da Anna Frank e Primo Levi. Nel pomeriggio, una preghiera ebraico-cattolica si è tenuta nel cimitero ebraico con la partecipazione della cantante Gloria Conti.

Il Teatro Serpente Aureo di Offida ha ospitato la rappresentazione teatrale "La Giornata della Memoria - per non dimenticare", organizzata dall'IC Falcone e Borsellino e la Compagnia 7-8 chili; un evento che ha unito studenti e attori in una narrazione collettiva che ha alternato letture, riflessioni e immagini storiche.

Al Cinema Teatro "Concordia" di San Benedetto del Tronto, alla presenza di numerose classi in rappresentanza di diversi istituti scolastici cittadini, è stato proiettato "Liliana", il docufilm di Ruggero Gabbai dedicato alla senatrice a vita Liliana Segre, una delle ultime reduci ancora in vita degli orrori della Shoah.



