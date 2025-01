Convitto per gli studenti del Della Rovere al Barco Ducale

Convitto al Barco Ducale per l'Istituto Della Rovere, in provincia di Pesaro-Urbino. L'ex convento settecentesco nell'area del parco di caccia dei duchi di Urbino diventa polo catalizzatore di studenti, anche da fuori regione. Potranno soggiornare lì con vitto e alloggio, dal lunedì al venerdì, con tanto di strutture sportive, spazi comuni e sala musicale. Avranno anche la possibilità di scegliere, in alternativa, un regime di semi-convitto. La proposta è stata inserita dalla provincia di Pesaro-Urbino nel piano provinciale di programmazione della rete scolastica già dall'apertura delle iscrizioni (scattate lo scorso 21 gennaio).

Sono una cinquantina i posti a disposizione per maschi e femmine, alcuni dei quali saranno riservati all'alberghiero Celli di Piobbico. "Un'operazione che si muove in netta controtendenza rispetto al rischio di spoliazione dei servizi delle aree interne - afferma il consigliere provinciale con delega alla programmazione della rete scolastica, Oriano Giovanelli - si tratta di radicare sul territorio istituzioni scolastiche fondamentali per lo sviluppo - aggiunge - significativo anche l'aspetto sociale poiché, oggi, per le famiglie, è sempre più difficile affrontare le spese per la formazione scolastica dei figli, specialmente guardando a un'offerta didattica di qualità".



