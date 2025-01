Controlli straordinari polizia Ancona nel weekend, denunce

Nel weekend appena trascorso la Polizia di Stato ha proseguito i controlli straordinari del territorio disposti dal questore Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto, soprattutto nella zona degli Archi con una attenzione particolare alla zona di Piazza D'Armi, luogo di aggregazione per il mercato cittadino. Le verifiche si sono svolte con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, con pattuglie di controllo a piedi e posti di controllo negli incroci stradali di maggior passaggio in zona Piano.

Le persone identificate durante il servizio sono state 162, di cui 49 soggetti con precedenti specifici, mentre i veicoli controllati in cinque diversi posti di controllo sono stati 79.

Due le patenti ritirate nel corso dei controlli stradali: ad un conducente italiano di circa 50 anni e ad un 40enne di origine romena risultati positivi all'alcool test e con tasso alcolemico oltre il limite di legge; è scattata per entrambi la sanzione amministrativa ex art 186 Codice della Strada.

Due soggetti di origine somala sono stati deferiti per il possesso di sostanza stupefacente (ex art. 75 D.P.R. 309/90) poiché trovati dagli agenti in possesso di hascisc, nascosto negli indumenti: per uno dei due, residente fuori regione e con precedenti per violazioni al Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti è stata subito emessa dal questore la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con il quale è stato vietato il ritorno nel capoluogo fino al 2028.

Infine, un 40enne tunisino, condotto in Questura, è risultato irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti penali per reati contro la persona e in materia di droga. Dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA