Casadidio confermato al vertice Federazione giochi tradizionali

Enzo Casadidio, originario di Pieve Torina (Macerata), è stato riconfermato al vertice della Federazione italiana giochi e sport tradizionali (Figest) per il quadriennio olimpico 2025-2028. Si tratta del terzo mandato consecutivo da presidente nazionale della Figest per Casadidio, originario di Pieve Torina, che dal 2023 è entrato a far parte, primo maceratese della storia del Comitato Olimpico, anche del Consiglio nazionale Coni.

All'assemblea elettiva, tenutasi al Cosmopolitan di Civitanova Marche, Casadidio ha ottenuto una maggioranza del 99,38% Un plebiscito per lui che dal 2016 guida la Figest.

Nominato nel 2018 Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica dal presidente Mattarella, consulente del lavoro iscritto all'Albo provinciale dal 1975, Casadidio è revisore legale in amministrazioni pubbliche. Con lui, ricorda la Federazione, "la Figest è cresciuta sia per numero di associazioni, di iscritti e per discipline. Casadidio è ambasciatore per l'Italia nel mondo per l'Itsf, l'International Table Soccer Federation".

"Il nuovo Consiglio federale - ha spiegato Casadidio a margine dell'assemblea elettiva - si troverà a gestire una realtà che sta diventando sempre più complessa e interessante, non solo per quanto riguarda l'attività e l'affermazione a livello nazionale, ma anche nell'ambito del panorama internazionale".

Durante l'assemblea elettiva si è svolta anche l'assemblea straordinaria Figest che ha accolto importanti modifiche statutaria approvando anche importanti novità: sei nuovi sport entrano ufficialmente nella Federazione, consolidandone il ruolo nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Le discipline riconosciute passano da 20 a 26 con l'ingresso del dodgeball, del sepak takraw, del flying disc, del minigolf, del teqball e del racquetball.

Del nuovo Consiglio nazionale Figest, con il presidente Casadidio, fanno parte Valeriano Vitellozzi, già vice presidente vicario in rappresentanza dei tecnici, Giacomo Famiani e Nicole Lafiata, in rappresentanza degli atleti, Claudio Bertanti, Rosa Falletti, Antonella Flamini, Alessio Passeri, Silvia Razzoli, Francesca Terrosi e Marco Zerbini eletti in rappresentanza delle affiliate e Fortunato Giovannoni eletto in qualità di presidente del collegio dei revisori.

Il presidente Casadidio "ha promesso di consolidare ulteriormente il settore paralimpico, intensificare le collaborazioni con scuole e istituzioni, e sviluppare nuovi progetti internazionali per rendere la Federazione un punto di riferimento globale".



