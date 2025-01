Al San Salvatore procedura innovativa per cura artrosi ginocchio

Procedura innovativa per la radiologia interventistica della struttura di diagnostica per immagini dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, unica realtà nelle Marche per la cura e il sollievo dal dolore per dell'artrosi al ginocchio, attraverso l'embolizzazione delle arterie genicolari, avviata da qualche mese proprio per curare una delle patologie più diffuse. Prevede l'inserimento di un piccolo catetere attraverso una puntura a livello dell'arteria femorale, per poi raggiungere le arterie genicolate che irrorano il ginocchio. Durante l'intervento, il medico radiologo inietta una sostanza embolizzante per ridurre il flusso sanguigno alle aree infiammate e dolorose del ginocchio. In questo modo, si riduce l'infiammazione e il dolore, migliorando la funzionalità articolare e la vita del paziente stesso. L'intervento si svolge in regime di day surgery, con il paziente che viene dimesso dopo poche ore dalla procedura. La metodica non solo allevia il dolore, ma aiuta anche a migliorare la mobilità del ginocchio. I benefici, apprezzabili fino al 75 % dei soggetti trattati, sono spesso immediati e duraturi, con molti pazienti che riportano miglioramenti significativi già nelle prime settimane post-intervento.

"Continuiamo ad innovare e offrire prestazioni di alta qualità ai pazienti del territorio" afferma il direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro-Urbino, Alberto Carelli.

"Si tratta di un importante passo avanti che qualifica ulteriormente la nostra sanità come un'eccellenza, grazie anche alle elevate competenze dei professionisti che vi operano" dichiara l'assessore alla sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.



