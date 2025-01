Al Museo Omero visite guidate a "L'ombra vede" di Enzo Cucchi

Al Museo Omero proseguono le visite guidate all'esperienza multisensoriale 'L'ombra vede', costruita insieme all'artista marchigiano Enzo Cucchi. Da febbraio lo staff organizza visite sia adulti che per famiglie, con appuntamenti nei fine settimana alle ore 16:30. Nello specifico, il sabato pomeriggio è dedicato alle visite per adulti. Le giornate in cui è possibile prenotarsi sono: 1 e 22 febbraio, 1 e 8 marzo, 12 aprile. Le famiglie possono invece partecipare nei pomeriggi di domenica 9 e 16 febbraio, 16 e 30 marzo, 13 aprile.



Durante le visite, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio emozionante nella poetica visionaria e nel mondo di Enzo Cucchi, un artista che ha saputo unire tradizione e contemporaneità, creando opere che parlano direttamente ai sensi e all'immaginazione. Allestita in uno spazio suggestivo e scenografico, la mostra offre l'opportunità di entrare in contatto con l'arte attraverso il dialogo tra luci, ombre e materiali.

In esposizione 42 opere dell'artista marchigiano tutte esplorabili tattilmente: 4 disegni inediti tradotti a rilievo e 38 sculture realizzate in bronzo, marmo, ceramica, legno. Una particolare grotta ospita tre sculture da scoprire al buio, unicamente attraverso le mani. E poi le altre scenografie: un'aia di campagna luogo di socialità, riflessione e conoscenza, l'atelier dell'artista e lo spazio dedicato alla creatività del visitatore. Un'esperienza inclusiva e accessibile grazie alle nostre traduzioni in Braille e in disegni a rilievo, alla collaborazione con Rai Pubblica Utilità, media partner che ha realizzato il video di presentazione sia in italiano che in inglese e lo ha tradotto in Lingua Italiana dei Segni e in International Signs e all'esperta Valeria Petricca che ha reso le stesse informazioni in CAA - Comunicazione Aumentativa Alternativa, in due versioni: una approfondita e una semplificata.



