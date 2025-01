Tra riti e tradizione il "Taglio della Vasilopita" ad Ancona

Tradizionale "Taglio della Vasilopita", oggi all'Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale (IEDC). L'evento, permeato di atmosfera greca, diplomazia e tradizioni, ha reso omaggio a un'usanza che mescola leggenda e realtà. La Vasilopita, nota anche come torta di San Basilio, è un dolce simbolico e portafortuna che custodisce al suo interno una moneta. Secondo la tradizione, chi trova la moneta sarà benedetto per tutto l'anno. Per questa occasione speciale, la torta è stata fatta arrivare direttamente dalla Grecia, rendendo l'evento ancora più autentico e suggestivo.

La cerimonia ha segnato anche l'inaugurazione del nuovo ufficio dell'Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, situato presso il Terminal Ferries di Ancona. Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente dell'Istituto, Haris Koudounas, la Vice-Presidente, Catia Baldinelli, l'Ambasciatore dell'Istituto IEDC, Massimo Rogante, i membri del Comitato Scientifico e i delegati di Osimo, Macerata e Ascoli Piceno, insieme a numerosi amici filoellenici. Presenti anche il dott. Alberto Di Mattia, Responsabile delle Pubbliche Relazioni dell'Istituto, e Fabrizio Ludovici, dirigente amministrativo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale.



Tra gli ospiti d'onore Roberto Galanti, Console Onorario della Repubblica Moldava e Vice Decano del Corpo Consolare delle Marche; Giovanni Bella, Console Onorario della Repubblica di Cipro; e Antonello De Lucia, Console Onorario della Repubblica di Lituania.

Nel 2025, l'Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale punta a consolidare e rafforzare i legami con le rappresentanze diplomatiche presenti nella Regione Marche. L'obiettivo è creare collaborazioni diplomatiche e lavorative che possano favorire lo sviluppo di nuove opportunità culturali e professionali per entrambe le parti. La cerimonia ha ricevuto una benedizione speciale da parte del Diacono P. Luca Santoro della Chiesa Ortodossa di Rimini, che ha evidenziato il valore dell'incontro e della collaborazione interculturale.

L'evento non è risultato unicamente una celebrazione della ricca tradizione ellenica, ma anche un'importante occasione per ribadire l'impegno dell'Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale nel promuovere il dialogo e la cooperazione culturale.

L'Istituto intende consolidare ulteriormente i legami internazionali e portare avanti iniziative che incarnino il suo spirito di apertura e scambio culturale.



